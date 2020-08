Napoli, Ciccio Marolda non crede più in Faouzi Ghoulam: “Difficilmente si torna ai livelli del pre-infortunio”

in

Il Napoli deve sciogliere diverse riserve prima di iniziare la prossima stagione. Gennaro Gattuso si è seduto sulla panchina azzurra ad annata in corso, vincendo comunque la Coppa Italia. Adesso tocca programmare, il che significa anche eliminare gli esuberi sul mercato. Ciccio Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato del quadro generale in casa azzurra ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Se arriverà Reguilon dipenderà anche dalle condizioni economiche del Napoli, che ha già preso Osimhen, Petagna, Rrahmani. Il club azzurro ha già speso abbastanza, quindi ora deve cedere e reperire risorse prima di acquistare altri giocatori. Ghoulam? E’ stato sfortunato, così com’è stato sfortunato Milik. Per l’algerino io non sono mai stato ottimista. In passato c’è stato un calciatore del Napoli che ebbe lo stesso infortunio, la rottura della rotula. Parlando con lui, mi è stato detto che difficilmente si torna ai livelli del pre-infortunio”, ha dichiarato.