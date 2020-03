L’incredibile esaltazione della Gazzetta: “Cristiano Ronaldo è Re Mida, il Superuomo che abbandona i privilegi”

in

La Juventus ha comunicato ieri di aver trovato un accordo con calciatori e allenatore per una decurtazione di quattro mensilità dello stipendio annuale. I bianconeri risparmieranno così ben 90 milioni di Euro. Se si riprenderà a giocare in tempi ragionevoli, ci si risiederà a parlare tutti insieme. Tra gli interessati c’è ovviamente anche Cristiano Ronaldo, con il suo ingaggio da 31 milioni di Euro, che ha quindi accettato di perderne o spalmarne 10. Il portoghese è stato esaltato in maniera davvero esagerata da La Gazzetta dello Sport.

“Cristiano Ronaldo che accetta di rinunciare allo stipendio, oltre a compiere un gesto di pura juventinità, dà corpo a un’immagine: è Re Mida che scende in mezzo al popolo, è l’eroe che si fa carico dei problemi della gente, è il Superuomo che abbandona i suoi privilegi e diventa parte della normalità”, ha scritto la rosea, subito buggerata sui social. Non è la prima volta che arrivano critiche nei confronti dei media che si sono prodotti spesso in prostrazioni agiografiche nei confronti di CR7.