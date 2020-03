Calciomercato Napoli, Alex Meret verso l’addio: Salvatore Sirigu l’alternativa preferita

in

L’alternanza tra David Ospina e Alex Meret non dovrebbe ripetersi nella prossima stagione del Napoli. Il portiere italiano non accetterà di continuare a fare da vice al compagno colombiano e di rischiare di perdere la Nazionale. Così la società dovrà capire cosa fare dei suoi estremi difensori e potrebbe aprire alla cessione del più giovane dei due. Per il friulano, stando a quanto scritto da Raffaele Auriemma su Tuttosport, si partirebbe però da una richiesta di 60 milioni di Euro.

Il Napoli deve pertanto prepararsi alla sua sostituzione, ma è stato già individuato un nome al riguardo. “Giuntoli sta sondando il mercato italiano e nel taccuino è tornato il nome del 33enne Sirigu del Torino, già compulsato quando c’era da sostituire Reina, oltre a quello di Sepe. Sì, il 28enne di Torre del Greco è stato seguito con attenzione dagli 007 azzurri che hanno giudicato “eccellente” la stagione da titolare a Parma. Il ritorno alla base non è da escludere”. Difficile pensare però che il portiere del Torino possa accettare. Anche lui è nel giro della Nazionale.