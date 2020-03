TUTTOSPORT- Il rinnovo di Piotr Zielinski: 3,5 milioni a stagione

“Juve, sì ai tagli: 90 milioni!” si legge in prima pagina sul quotidiano Tuttosport oggi in edicola. La Juventus decurta lo stipendio ai propri calciatori da marzo a giugno. In basso il titolo “Che affari con gli scambi” con la possibile rivoluzione del prossimo mercato e Mauro Icardi che si avvicina alla Juventus e dunque a Cristiano Ronaldo.

Il Napoli, intanto, sfrutta la pausa forzata per l’emergenza del Coronavirus per portare avanti i rinnovi. Quello di Piotr Zielinski è praticamente fatto, stando a quanto riporta il quotidiano piemontese. “Con Bartlomiej Bolek ha un appuntamento la prossima settimana con una videochiamata che servirà per cancellare vecchie ruggini e trovare la soluzione per il rinnovo del contratto di Zielinski, a scadenza 2021. Il nuovo accordo prevede un ingaggio stagionale netto fino a 3,5 milioni, anche se il nodo sarà la clausola rescissoria. Si parte dai 120 milioni proposti dal Napoli, contro i 65 richiesti dal polacco: la soluzione sugli 80 milioni”.