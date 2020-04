L’ex Giorgio Perinetti elogia il Napoli: “Una delle poche società che ha i bilanci sani”

in

Il noto dirigente sportivo Giorgio Perinetti ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva elogiando le mosse di mercato del Napoli e ricordando la sua vecchia esperienza nel club partenopeo. “Il Napoli è una delle poche società che ha bilanci sani, ma la qualificazione alla Champions è fondamentale. Io arrivai quando aveva 13 punti, accettai questa sfida e riuscimmo a salvare la squadra. L’anno dopo ci furono varie vicissitudini, tra cui i fatti tragici di Avellino e la conseguente squalifica, con 5 partite a porte chiuse a Campobasso. Questione stipendi? La Lega ha deliberato senza avere un accordo con i calciatori, quindi l’AIC non ha accettato una presa di posizione già decisa. Un accordo comunque si troverà, come è stato fatto alla Juve“.

Proprio in virtù della mancata qualificazione alla prossima Champions League, il Napoli dovrebbe far fronte a un paio di cessioni illustri. Kalidou Koulibaly è il primo indiziato tra i big in partenza.