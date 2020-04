Serie A: 24 maggio, 31 maggio o 7 giugno per ricominciare

Così come il Governo, anche il calcio sta studiando come e quando far ripartire la Serie A, sempre di concerto con le misure nazionali di prevenzione del contagio. Il tema del ritorno agli allenamenti è ancora aperto. Possibile pensare al 4 maggio come data per la ripresa del lavoro delle squadre visto che la combinazione Pasqua, 25 aprile e 1 maggio dovrebbe suggerire il lockdown almeno sino alla festa dei lavoratori. Dopo due mesi di stop, ai giocatori servirebbero almeno 3 settimane di allenamenti per ritrovare la forma e si arriverebbe al 24 maggio. Altre opzioni parlano di 31 maggio o 7 giugno.

In ogni caso, per giocare i 13 turni utili per completare la Serie A servirebbero almeno 6 settimane e mezzo. L’unica certezza, per quanto possa essere definita tale in un contesto sempre mutevole è che si giocherebbe a porte chiuse fino alla metà di luglio. In questo modo sarebbe possibile comunicare alla UEFA i nomi delle squadre classificate alle prossime coppe europee.