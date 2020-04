Calciomercato Napoli: José Callejon verso l’addio, ma spunta Felipe Anderson

in

Manca sempre meno alla fine della splendida avventura di José Maria Callejon al Napoli. Lo spagnolo è in scadenza di contratto e a quanto pare non rinnoverà. L’esterno desidererebbe tornare in patria, dove sono già tante le proposte, quindi ha rifiutato tutte le offerte del Napoli. Le trattative sono state lunghe, ma infruttifere Al Napoli dal 2013, lo spagnolo andrà forse al Valencia o al Siviglia, comunque a due passi da casa sua.

L’addio, purtroppo, appare inevitabile, ma c’è già un’alternativa. Sono tanti i calciatori monitorati dal Napoli per sostituire il calciatore e l’ultima tentazione è rappresentata da Felipe Anderson, oggi al West Ham. Il brasiliano ha giocato nella Lazio e conosce bene il nostro campionato. Al momento il prezzo del cartellino rappresenterebbe un ostacolo complicato da affrontare, ma il Napoli ci pensa su e sa che si tratta di un’idea da valutare non appena sarà possibile tuffarsi definitivamente anche sul mercato.