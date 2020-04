Calciomercato Napoli, le trattative col Real Madrid non riguardano solo Fabian Ruiz

Fabian Ruiz resta ancora un obiettivo di mercato del Real Madrid di Florentino Perez, che già in passato ha provato a riportarlo in Liga prima degli Europei Under-21. In quell’occasione, il calciatore aveva preferito non trasferirsi per una questione di continuità. Aurelio De Laurentiis gli promise così un ritocco dell’ingaggio che, ad oggi, non si è però ancora verificato. Anche Barcellona e Paris Saint-Germain sono sulle sue tracce. L’offerta del Real, intanto, è passata dagli 80 ai 60-65 milioni di Euro, che il Napoli non intende accettare.

Una possibile contropartita tecnica per sbloccare la trattativa sarebbe Vinicius Junior, ma il brasiliano è valutato 70-80 milioni di Euro. Ritorna quindi di moda il nome di James Rodriguez, che ha il contratto in scadenza nel 2021 ed è reduce da continui infortuni. Diversa la situazione di Luka Jovic: gli spagnoli hanno sborsato oltre 60 milioni per averlo in estate e non vogliono cederlo per meno di 50. Fabian Ruiz, in tutto ciò, non disdegnerebbe l’addio al Napoli, così da poter giocare la Champions.