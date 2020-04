L’ex ct del Belgio ricorda Dries Mertens: “In allenamento era spesso quello che segnava di più”

Dries Mertens non conosce ancora il suo futuro. Il rinnovo col Napoli, per il quale sembrava tirare finalmente una buona aria dopo mesi di trattative, si è arenato all’improvviso. Colpa del Coronavirus, ma anche delle continue offerte che sono arrivate da mezza Europa anche nelle ultime settimane.

Il passato del belga, invece, rimane chiarissimo. A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, ha parlato infatti Marc Wilmots, ex ct del Belgio che conosce bene “Ciro”. “Se mi aspettavo Dries così bene da punta centrale? La differenza è che nel Belgio avevo Benteke e Lukaku, uno che era bravo di testa e di sponda e l’altro bravo nella profondità. All’epoca Dries giocava esterno così come faceva anche nel Napoli ma non ho mai avuto dubbi sulle sue capacità di segnare e saltare l’uomo. Non a casa in allenamento, quando c’era il 4 vs 4 era spesso quello che segnava di più”.