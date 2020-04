Paulo Dybala racconta il Coronavirus: “Per ricominciare bisogna avere la sicurezza di non contagiarci più”

Nel corso di una lunga diretta su Instagram con Alessandro Del Piero, Paulo Dybala ha raccontato della propria situazione legata al Coronavirus. Il giocatore era risultato positivo diverse settimane fa e spera che un nuovo tampone che possa sancirne la guarigione. “Ho avuto sintomi pesanti e ho dovuto interrompere gli allenamenti. Io sono stato un po’ peggio di Oriana, per fortuna da un paio di giorni stiamo meglio. Adesso sono in attesa del risultato del nuovo test. Per ricominciare bisogna avere la sicurezza di non contagiarci più: non è solo per noi giocatori, ma proprio per tutti gli addetti ai lavori”. Pochi giorni prima di scoprire il contagio, l’argentino si era prodotto in un’esultanza pericolosa e molto discussa in Juventus-Inter.

I due sono poi passati agli argomenti prettamente calcistici, indicando i rispettivi goal più belli fatti in carriera: il capolavoro contro la Fiorentina per “Pinturicchio”, l’ultimo segnato all’Inter per “La Joya”.