Calciomercato Napoli, Dries Mertens cambia idea: rinnovo quasi impossibile

Frenata decisiva per il rinnovo di Dries Mertens col Napoli. Sono passati 40 giorni dal pranzo con Aurelio De Laurentiis che sembrava aver risolto tutto, ma quella firma non è arrivata. Il belga aveva anche lanciato l’idea di accordarsi su una cifra per le multe da versare in beneficenza, in modo da chiudere nel migliore dei modi una vicenda che tiene banco da oltre 5 mesi. Tuttavia, non c’è stata una conclusione del genere.

Ormai, alla questione multe si è aggiunta quella dei tagli degli ingaggi per l’emergenza del Coronavirus. A Mertens non è piaciuto nemmeno che il club mettesse in cassa integrazione i dipendenti. La spaccatura c’è e sarebbe intellettualmente disonesto nasconderlo. Questi giorni di silenzio senza ulteriori contatti fanno intendere che alla fine di questa stagione il giocatore andrà via. Chelsea, Arsenal e Manchester United rimangono alla finestra, ma anche l’Inter ci spera ancora. Servirebbe un miracolo per cambiare idea.