L’ex avvocato di Diego Armando Maradona sottolinea: “Fabio Paratici è indagato per l’articolo 371 bis del codice penale”

“Oltre al fine ed effetti che avrebbe avuto il finto esame di Suarez, il signor Fabio Paratici è indagato per l’articolo 371 bis del codice penale, ovvero per aver reso false informazioni al pubblico ministero in sede di interrogatorio. L’ipotesi grave per la Juventus FC è quella della violazione dei doveri di lealtà. Per tale scorrettezza la sanzione va dalla retrocessione alla sanzione pecuniaria. Non si può non invitare gli amanti del calcio, dello sport e tutti i tifosi schierati nel rispetto della giustizia a sottoscrivere la petizione e promuovere la raccolta firme con lo scopo di non far spegnere i riflettori chiedendo alle autorità competenti la retrocessione della Juventus FC per gravi violazioni anche dei principi sportivi che non sarebbero tutelati da sanzioni più lievi”.

