Lazio, parla l’ex Pepe Reina: “Il Napoli rappresenta una squadra, una società ed un popolo che sono nel mio cuore”

Pepe Reina, portiere della Lazio, ha parlato gli azzurri prima della sfida da ex contro il Napoli, rilasciando un’intervista ai canali ufficiali del club biancoceleste. “Sarà una gara unica, non una partita qualunque. Il Napoli rappresenta una squadra, una società ed un popolo che sono nel mio cuore, mi sono stati molto vicini. Questi novanta minuti devono riscattarci, dobbiamo reagire agli ultimi risultati in campionato”.

“I partenopei hanno una squadra molto preparata ed ampia. Vantano molte risorse, è uno degli organici più attrezzati in Italia e puntano alla vittoria finale del campionato. A prescindere dalle assenze possono contare su dei calciatori validi che non fanno sentire l’assenza di giocatori importanti”. Lo spagnolo era arrivato a Napoli nel 2013, per poi farvi ritorno dopo una breve esperienza al Bayern Monaco. La rottura del rapporto con Aurelio De Laurentiis ha quindi portato all’addio alla città azzurra, alla quale però il portiere è rimasto molto legato.