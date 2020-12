Lazio-Napoli, parla il “Pampa” Sosa: “Mancano i tre lì davanti”

“Al Napoli mancano i tre lì davanti, ma sono sicuro che Gattuso troverà una soluzione valida. Sto studiando da allenatore, mi aggiorno in attesa di una panchina. Ho preso il patentino UEFA Pro a Coverciano, mentre prima della pandemia ero in Bolivia”. Con la maglia del Napoli l’argentino ha realizzato 30 goal in 131 presenze ed è uno dei pochi che ha indossato la maglia numero 10 della squadra partenopea, in Serie C, dopo l’era di Diego Armando Maradona.

