CDS – “Imperativo Lazio: rialzarsi contro un Napoli mai visto”

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Juventus contro il Parma, trascinata dal solito Cristiano Ronaldo, che ha superato i goal di Pelè. I bianconeri hanno vinto in scioltezza, senza subire reti, minacciando così le milanesi sulla vetta della classifica di campionato. Spazio anche ad un “Imperativo Lazio: rialzarsi contro un Napoli mai visto”.

Gennaro Gattuso, infatti, dovrà cambiare più di qualche pedina rispetto al match perso con l’Inter. La prima novità dovrebbe esserci in difesa, dove Nikola Maksimovic potrebbe far rifiatare Kostas Manolas. In porta confermato David Ospina, mentre in mediana Diego Demme andrà in panchina e Fabian Ruiz sarà titolare. Davanti obbligatoriamente Matteo Politano e Hirving Lozano sulle fasce e Piotr Zielinski alle spalle di Andrea Petagna. Lorenzo Insigne salterà solo questa partita per squalifica. Dries Mertens, infortunato, dovrebbe tornare per la Supercoppa Italiana di fine gennaio, sempre contro la Juventus.