Le tattiche di Gennaro Gattuso e Quique Setién per Barcellona-Napoli: in tre su Lionel Messi e Riqui Puig allo sbaraglio

Per fermare Lionel Messi Gennaro Gattuso sta studiando un piano specifico. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore azzurro ha istruito perbene tre azzurri: Diego Demme, Piotr Zielinski e Kalidou Koulibaly. La stella argentina sarà circondata: il polacco lo prenderà in prima battuta col supporto del compagno di reparto e se il Pallone d’oro dovesse saltare la pressione arriverà il gigante senegalese.

Non sarà un Barcellona attendista. Come spiegato dal quotidiano catalano Sport, Quique Setién vede questa sfida come un possibile punto di svolta dopo aver terminato male la Liga. Il tecnico vuole un atteggiamento aggressivo e una prestazione convincente. Secondo Mundo Deportivo il Barcellona starebbe prepara una mossa a sorpresa contro il Napoli: si tratta di Riqui Puig, titolare in 5 delle ultime 7 partite di Liga, Quique Setién potrebbe affidarsi proprio a lui per mandare in confusione gli azzurri, che non potranno occuparsi solo e soltanto di Lionel Messi. Ci si aspetta un grande match.

