Calciomercato Napoli, Carlo Laudisa spiega: “Arkadiusz Milik alla Roma? Bisogna capire come si muove la nuova proprietà”

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo. Impossibile non parlare delle trattative del Napoli. “Bisogna trovare un equilibrio economico tra Napoli e Juventus su Milik e Bernardeschi. Sicuramente quest’ultimo insieme a Boga e Under è tra i nomi in lizza per sostituire il ruolo di Callejon. Bernardeschi mi sembra voglia giocarsi il futuro nella Juve, ma in quel ruolo ci sono anche Douglas Costa e Cuadrado, ha molta concorrenza”.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



“È prematuro dire che Bernardeschi ha detto di no al Napoli. I problemi dei diritti d’immagine, qualora ci fosse la volontà, si potrebbero superare tranquillamente. Milik alla Roma? Bisogna capire come si muove la nuova proprietà. L’approdo di Friedkin impone delle operazioni d’immagine, trattenere Dzeko è fondamentale, quindi è una questione che vedrei in seconda battuta”, ha aggiunto.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare sull’attesissimo match di Champions League Barcellona Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione. shortcode:

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.