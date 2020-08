Ivan Zazzaroni dopo la cessione della Roma: “Spero che Aurelio De Laurentiis non sia stanco del Napoli”

Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport, ha parlato in queste ore anche del Napoli ai microfoni di ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo. “Ho una sola certezza su Friedkin: non farà peggio di Pallotta. Vedremo come strutturerà la società, ma è umanamente impossibile fare peggio di lui. Totti rientra? Non è l’aspetto fondamentale, se torna a Roma, bene. De Laurentiis rischia? Non credo, ha molta più esperienza. Spero vivamente non sia stanco, anche perché non vedo arabi o cinesi pronti ad acquistare la società”.

“Spadafora? Quello che ha fatto è assurdo. Il cambiamento nel giro di poche ore di una bozza presentata alla maggioranza, credo sia mai capitato ed ora è isolato. Ha tutta la maggioranza contro, secondo me l’ha pensata troppo grossa. C’è bisogno di competenza e serietà, anche nelle alleanze bisogna sempre controllare da che parte gira il vento. La questione che ci possano escludere dalle Olimpiadi è una nuova sparata di Malagò. Io sono assolutamente a favore del limite dei mandati, sono d’accordo sul trovare un equilibrio, come i Presidenti della Repubblica. Sono piuttosto preoccupato. Italiane in Europa? Stasera per la Roma sarà dura, come per Sarri. C’è un’aria pesantissima a Torino per quanto gli riguarda. Barcellona-Napoli finisce 2-2”, ha aggiunto.

