Parla il fratello di Diego Armando Maradona: “Se qualcuno dice che Messi è più forte, lo vado a cercare”

Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, è intervenuto in queste ore ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, nel corso della trasmissione Radio Goal. “Barcellona-Napoli? Diego tiferà Napoli sicuramente. Ha giocato in Spagna ma non ha bei ricordi del Barcellona. E lui si sente napoletano, parla solo del Napoli e di nessun’altra squadra. Quando sapemmo che si sarebbe trasferito a Napoli, in famiglia avemmo grande rispetto per la sua decisione. A Barcellona ebbe l’epatite, poi l’infortunio alla caviglia. Napoli fu una scelta di vita e fu la scelta giusta”.

“Non mi piace guardare le partite senza pubblico ma il Napoli potrà trarre vantaggio da un Camp Nou muto. Il popolo napoletano intero, i giocatori, meritano la qualificazione. Messi? Se qualcuno dice che è più forte di Diego, lo vado a cercare per farlo ragionare. Ho sentito Diego domenica scorsa ed è contento, guarderà la partita e tiferà per gli azzurri dall’Argentina”, ha aggiunto.

