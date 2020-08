Le condizioni di Lorenzo Insigne verso Barcellona-Napoli: la situazione è migliorata, domani il provino

Nella giornata di ieri Lorenzo Insigne era tornato a toccare il pallone e a svolgere qualche esercizio in campo. Dopo l’infortunio rimediato contro la Lazio, l’attaccante prosegue il suo ciclo di terapie nella speranza di esserci contro il Barcellona. Ad oggi il fastidio non è sparito del tutto, ma la situazione sta migliorando. Anche oggi il capitano continuerà a provare e sarà sottoposto ad un’ecografia di controllo. Il test decisivo ci sarà solo domani.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



In questi due giorni Lorenzo Insigne intensificherà il lavoro, proverà a mettere intensità negli allenamenti, cercherà di capire le sue effettive condizioni. Ciò che preoccupa non è la lesione del tendine dell’adduttore lungo sinistro, bensì l’edema osseo. La situazione è comunque migliorata rispetto a sabato scorso, ma bisogna attendere il provino decisivo di domani, prima della rifinitura in agenda al San Paolo, per comprendere se il capitano ci sarà o meno al Camp Nou. La posta in gioco è molto alta.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare sull’attesissimo match di Champions League Barcellona Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione. shortcode:

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.