Lazio-Torino come Juventus-Napoli, parla anche Gabriele Gravina: “Oggettiva impossibilità a disputare la gara”

A margine di un evento allo Spallanzani, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato della gara tra Lazio e Torino che non verrà rinviata, ma che non verrà neanche disputata. La ASL di Torino ha deciso che non farà partire i granata per la capitale. “Da questa situazione usciremo soltanto attenendoci al protocollo che è un gentleman agreement fissato e molto chiaro che regolamenta il rapporto legato alla competizione sportiva. Poi c’è anche un altro principio, quello della tutela della salute che è nella competenza delle singole ASL. Non do consigli alla Lega, che ha la capacità e la delega per gestire la competizione sportiva”.

“Prenderanno la decisione più giusta. Credo che oggi ci sia una oggettiva impossibilità a disputare la gara in base a quanto prescritto dalla ASL. La Lega dovrà fare una riflessione molto approfondita pensando al calendario, visto che è particolarmente intasato”. La situazione ricorda molto il precedente di Juventus-Napoli.