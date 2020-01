Lazio-Napoli, Paolo Del Genio è pensieroso: “Immobile può togliere il record ad Higuain”

Sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato con un ascoltatore del big match tra Napoli e Lazio. “Pronostico chiuso? Loro hanno una potenzialità offensiva incredibile in questo momento. Immobile può togliere il record ad Higuain, segna pure Caicedo. Hanno fatto un salto avanti Correa, Milinkovic e Luis Alberto, si sono combinate tutte bene, a noi tutte male. Ma non solo: Sassuolo-Lazio la vidi, vinsero all’ultimo minuto non sanno manco come. Poi a Cagliari avevano perso, non presero il 2-0 e nel recupero la ribaltarono, 3 invece di 0 punti. Con l’Atalanta erano sotto di 3 gol, potevano fare pure il quarto, poi fanno 3-3, altre due volte al 95′, incredibile. Per carità, ci credono sempre, bravi, anche Tare e Inzaghi, ma tutta la fortuna di questo mondo. Anche l’ultima col Brescia una brutta partita e vincono all’ultimo minuto. Se il Napoli toglie questi errori individuali, poi tutta la differenza che dice la classifica non c’è. Loro hanno dei giocatori alla migliore stagione, noi invece molti che stanno facendo la loro peggiore”.