L’avvocato Eduardo Chiacchio sui diritti tv a DAZN: “Credo ci sia la possibilità che qualcuno possa impugnare l’asta”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto in queste ore l’avvocato Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo che ha commentato diversi temi d’attualità della Serie A: “Gasperini rischia la squalifica indicata dalla procura anti-doping a differenza degli altri organi, all’atto del deferimento la procura anti-doping indica già la sanzione richiesta. Vediamo come si difenderà Gasperini, accusato di aver offeso un addetto ai controlli”.

“Squalifica di ibrahimovic? Il turno di stop a Ibra è la conseguenza dell’espulsione era difficile pensare che Maresca avesse potuto ritrattare. Ha scritto nel referto quello che ha sentito. Se avesse fatto dietrofront, ci sarebbe stato il rischio di ripetere la gara. In tanti anni di carriera, non ho mai visto un arbitro ritrattare quello che ha scritto nel referto. Diritti tv assegnati a DAZN? Per le modalità con cui è avvenuta, senza che il presidente della Lega Dal Pino operasse di incisività in più, credo ci sia la possibilità che qualcuno possa impugnare l’asta”.