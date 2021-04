Calciomercato Napoli, il retroscena dell’Udinese su Rodrigo De Paul: “Aurelio De Laurentiis ce lo ha chiesto”

In diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto in queste ore Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese, che ha raccontato alcuni retroscena di mercato. “La Serie A deve parlare con il governo e far capire che il calcio è un problema sociale, non solo economico, nonostante non abbiano mai chiesto un sostegno economico. De Laurentiis? E’ talmente avanti, sembra un visionario. Lui si è arrabbiato perché vuole far capire che il problema è prioritario. Stadi? Non può il Napoli concorrere con le squadre straniere con le tasse sul lavoro imposte dallo stato. La grandezza di De Laurentiis è avere una squadra sempre ai vertici, non essendo un magnate”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“A Udine stiamo vivendo un ciclo sfortunato, ma ultimamente i risultati non stanno pagando. De Paul? Quando lo vedo mi riconcilio con il calcio. Il presidente De Laurentiis deve capire che è un giocatore costoso. De Laurentiis ce lo ha chiesto”.