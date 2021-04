Napoli, l’ex Giandomenico Mesto è sicuro: “Gli azzurri devono puntare assolutamente alla Champions”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto in queste ore l’ex azzurroGiandomenico Mesto. “Il Napoli ha tanti giocatori rappresentativi che possono fargli fare il salto di qualità. Con Koulibaly, Mertens, Insigne, Zielinski gli azzurri devono puntare assolutamente alla Champions, hanno tutte le carte in regola per farlo. Napoli-Inter? L’Inter è la squadra più in forma e forte del campionato, lo dimostrano i punti di vantaggio che ha sulla concorrenza, ma il Napoli non è da meno ed ha tutto per fare un grande risultato giocando anche in casa”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Benitez? Aveva la grande qualità di preparare le partite e giocare ogni tre giorni. Riusciva a trasmettere quello chevoleva nella partita successiva e a cambiare completamente capitolo anche quando una gara non andava bene. Inoltre coinvolgeva davvero tutta la rosa, tutti ci sentivamo importanti. Dovendo giocare ogni tre giorni, per un discorso fisico e mentale, è una cosa fondamentale questa. Tanti grandi giocatori sono venuti a Napoli sapendo che c’era Rafa, la sua personalità è riuscita a far leva su questi calciatori”.