L’agenzia del procuratore di Lorenzo Insigne chiarisce: “Non c’è stato nessun incontro con la SSC Napoli”

L’agenzia di Vincenzo Pisacane, procuratore di Lorenzo Insigne, la GEV Sport, ha smentito attraverso Instagram le indiscrezioni relative ad un presunto rifiuto del rinnovo di contratto proposto dal Napoli al capitano partenopeo: “L’agenzia GEV Sport, che cura gli interessi di Lorenzo Insigne, si trova costretta per l’ennesima volta a smentire quanto scritto oggi su un noto quotidiano nazionale. Circa la situazione di Lorenzo non c’è stato nessun incontro con la SSC Napoli e di conseguenza nessun rifiuto. Con la speranza di non dover intervenire di nuovo sulla vicenda, uniti verso un unico obiettivo”, si legge sul canale Instagram di GEV Sport.

Nella fattispecie, si è raccontato che il capitano azzurro avrebbe rispedito al mittente una proposta di oltre 4 milioni a stagione. Al momento, comunque, il rinnovo di Lorenzo Insigne rimane in dubbio. Appare evidente che l’attaccante vorrà strappare un ingaggio elevatissimo in quello che potrebbe essere l’ultimo contratto della carriera.