Il commento di Antonio Cassano: “Aleksander Ceferin ha sventrato Andrea Agnelli e Bob Woodward, dicendo cose gravissime e vere”

Intervenendo alla BoboTv su Twitch, anche Antonio Cassano si è detto contrario alla Superlega. “Per quanto mi riguarda non sta né in cielo né in terra: è inconcepibile che queste 12 squadre vogliamo fare una Champions a sè. Queste grande potenze devono capire che il calcio è innanzitutto della gente, di noi che lo amiamo. Le piccole squadre fanno un contorno molto importante. Io alla FIGC chiederei di escludere subito Juve, Inter e Milan: fuori, fatevi il campionato tra voi tre e i giocatori non vanno più in Nazionale”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Le grandi squadre devono capire che non possono comandare loro il calcio: a Gravina dico di escluderle dal campionato italiano. Il Nottingham Forrest ha due Champions come la Juve, dovrebbe rientrarci no? Il calcio è nato 150 anni fa, non comanda chi sta vincendo ora o negli ultimi dieci anni. Avete sentito Ceferin? Ha sventrato Agnelli e Woodward, dicendo cose gravissime e vere, altrimenti lo querelano”.