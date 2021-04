Urbano Cairo contro la Superlega: “Beppe Marotta e Andrea Agnelli si devono dimettere dalla FIGC subito e vergognarsi”

Urbano Cairo si è scatenato all’Ansa contro la Superlega. “È un attentato alla salute di una associazione come la Lega: se uno come Marotta, amministratore delegato dell’Inter, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla FIGC subito e deve vergognarsi. Tu sei amministratore delegato dell’Inter, società che ha concepito con altre 11 il progetto Super League, non puoi rimanere a rappresentare la Serie A in Figc perché stai attentando alla vita di una associazione. Il progetto non andrà in porto, ma chi lo ha concepito sta attentando alla Lega di Serie A e per questo tradimento deve dimettersi e vergognarsi. E la stessa cosa vale per Agnelli”.

“Sembra che il progetto l’abbiano depositato il 10 gennaio, quindi gli ho detto durante la riunione ‘Come puoi venire qui a parlare di solidarietà quando hai sabotato la trattativa coi fondi, sapendo già che stavi facendo la Super League? Come puoi andare a trattare per l’operazione fondi quando stai già lavorando alla Super League?’. Ma come si fa? È un tradimento, è da Giuda”.