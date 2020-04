La UEFA precisa: “Europeo con lo stesso calendario delle partite e le stesse città ospitanti”

Alla fine l’Europeo andrà in scena nel 2021, ma ad un anno di distanza dall’inizio della competizione ci sono già polemiche. Attraverso un portavoce, la UEFA ha dovuto smentire la possibilità di limitare il numero di città che ospiteranno il torneo. “UEFA EURO 2020 si svolgerà tra l’11 giugno e l’11 luglio 2021. Con l’intenzione di avere lo stesso calendario delle partite e le stesse città ospitanti. Tuttavia, in questa fase il programma delle partite non è stato ufficialmente confermato. La UEFA è in contatto con tutte e 12 le città ospitanti sulla questione e ulteriori annunci saranno fatti a tempo debito”, ha detto il portavoce dell’UEFA all’emittente britannica ‘Sky Sports News’.

I contatti con le 12 città ospitanti, tra cui Roma, sono portati avanti da Martin Kallen, CEO di UEFA Events. L’indiscrezione relativa alla diminuzione delle città ospitanti era stata diffusa questa mattina proprio dalla stampa britannica e ha portato subito alla replica della UEFA.