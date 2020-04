Calciomercato Napoli, il rinnovo di Dries Mertens rimane congelato

in

Sembrava tutto fatto, invece il rinnovo di Dries Mertens tarda ad arrivare e le offerte per il giocatore continuano ad arrivare. Il 1° marzo scorso, dopo l’incontro con Aurelio De Laurentiis, si diceva che il belga fosse pronto alla firma, poi l’arrivo del Coronavirus ha stravolto anche quell’accordo che ora andrà rivisto. Se ne riparlerà solo quando sarà il momento. Adesso le priorità sono altre. Tra l’altro, in quell’incontro l’esterno chiese al presidente di venirgli incontro anche sulla questione delle multe, ma da quell’appuntamento è passato oltre un mese in cui è successo di tutto.

Un vero e proprio colpo di scena, proprio a un passo dal traguardo. Dopo mesi di trattative si era arrivati ad un’intesa che alla fine si è rivelata praticamente inutile. Ci sarà bisogno di un nuovo incontro per definire il futuro del belga, che continua ad essere corteggiato dall’Inter e da altre big in giro per l’Europa.