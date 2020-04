Calciomercato Napoli, si pensa a Kostas Tsimikas per sostituire Faouzi Ghoulam

Il calciomercato ai tempi del Coronavirus non sarà molto semplice da gestire, ma il Napoli è presente. Cristiano Giuntoli sa bene che deve sciogliere diversi nodi prima dell’inizio della prossima stagione. Oltre che l’attaccante, il club azzurro andrà alla ricerca di un terzino nella prossima finestra estiva, dal momento che molto probabilmente Elseid Hysaj andrà via. Servirà dunque un jolly difensivo e il nome preferito per il Napoli è quello di Kostas Tsimikas, esterno mancino di proprietà dell’Olympiacos.

Già a gennaio, infatti, la società poteva prenderlo come alternativa a Mario Rui, ma la trattativa è stara rallentata dal presunto rientro di Faouzi Ghoulam. L’algerino ha ormai pochissime chance di rimanere all’ombra del Vesuvio perché dovrebbe essere riconfermato per poter giocare e farsi vedere in campo. Dunque, giusto valutare altri profili. Il problema è che la concorrenza per Kostas Tsimikas potrebbe aumentare già nelle prossime settimane. Adesso bisogna fare in fretta.