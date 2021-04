La trasformazione di Piotr Zielinski: il polacco è l’uomo in più per riportare il Napoli in Champions League

Piotr Ziielinski è la chiave per portare il Napoli in Champions League. Anche La Gazzetta dello Sport sottolinea la grande stagione del polacco, che negli ultimi tempi è cresciuto tantissimo. “Cinque anni di Napoli, con tanti accenni del suo talento senza mai, tuttavia, convincere del tutto i suoi estimatori. Poi, l’affondo, piazzato in quest’ultimo periodo. Da quando, cioè, Rino Gattuso ha avuto il coraggio di osare, di restituirlo alla sua posizione naturale, di trequartista, alle spalle dell’unica punta, escludendo dalla formazione titolare Dries Mertens”.

“La crescita di Piotr Zielinski è stata esponenziale, anche dal punto di vista caratteriale: il nazionale polacco è venuto fuori, dimostrando temperamento e forza fisica, oltre alle qualità tecniche che stanno elevando il gioco del Napoli da qualche mese. Gli è bastato avanzare di una decina di metri il raggio d’azione per diventare un imprescindibile negli schemi dell’allenatore”, si legge. Serviranno anche i suoi gol per centrare l’obiettivo.