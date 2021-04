TUTTOSPORT – Napoli-Inter, Gennaro Gattuso ha dubbi sulla prima punta

Tuttosport apre in prima pagina con il passaggio del turno della Roma in Europa: “Grazie Roma”. I giallorossi conquistano l’accesso alle semifinali di Europa League dopo il pareggio ottenuto contro l’Ajax e sfideranno il Manchester United. Nel taglio alto la sfida di campionato tra Atalanta e Juventus: “Pirlo nelle mani di Gasp”.

Ampio spazio anche al Napoli, prossimo ad ospitare l’Inter. “Di sicurò ci sarà Fabian Ruiz a centrocampo, diventato di recente leader del reparto, dopo aver vissuto un periodo in chiaroscuro, caratterizzato anche da qualche esclusione pesante come quella dell’andata al Meazza. Lo spagnolo farà coppia con Demme e nel vertice alto del reparto ci sarà ancora Zielinski: il polacco ha superato l’affaticamento muscolare ed è pienamente disponibile. Il grande dubbio di Gattuso riguarda solo la prima punta, con Mertens che sembrerebbe in vantaggio sullo straripante Osimhen. Ma ci sono altri due giorni per fare la scelta finale”.