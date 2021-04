Marco Tardelli contro Aurelio De Laurentiis: “Vorrei capire se ha mai pensato un solo momento che forse sta sbagliando qualcosa”

Sull’edizione odierna de La Stampa, l’ex centrocampista e campione del mondo Marco Tardelli ha lanciato un’invettiva nei confronti di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. “Una sfilza interminabile di ottimi e grandi allenatori che approdano sotto il Vesuvio con grandi aspettative, dichiarazioni d’amore, e che solitamente vengono accolti al grido di ‘finalmente!’, con la speranza di un rapporto duraturo. Ma poi, puntualmente…”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Vorrei capire se colui che sceglie, che decide ogni cosa, che attacca, che dice e disdice, che capisce di calcio più degli altri, che impone il silenzio stampa, ha mai pensato un solo momento che forse sta sbagliando qualcosa o se tutto questo dipende da un prepotente e incontrollabile ego. Il mio amico Renzo Arbore avrebbe detto ‘Medita, presidente medita’, ha aggiunto l’ex calciatore. L’evoluzione del rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso sta facendo discutere da mesi. Difficilmente si riuscirà a ricucire il tutto nel finale di stagione.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.