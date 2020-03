La quarantena di Gennaro Gattuso: chiamate continue ai calciatori del Napoli

Gennaro Gattuso non può fare a meno di pensare al Napoli anche durante la quarantena. Il Corriere del Mezzogiorno ha parlato della situazione attuale del mister, impossibilitato a lavorare fuori da casa. “Se gli viene in mente un suggerimento da dare all’uno o all’altro non esita a chiamare al telefono i suoi calciatori, è in continuo contatto con il suo staff per assicurarsi che ciascuno stia seguendo il programma di allenamento che gli è stato assegnato. Si assicura, Gattuso, che nessuno esca di casa”.

La gara di ritorno col Barcellona non si è giocata per l’emergenza del Coronavirus, proprio quando il suo Napoli stava prendendo piede. “Ma il pensiero fisso resta il Napoli, la squadra che era riuscito a raddrizzare e che ieri avrebbe dovuto fare la sua parte al Camp Nou di Barcellona. Bene o male che sarebbe andata, Gattuso avrebbe voluto giocarla quella partita. Convinto, ancora una volta, che il suo gruppo ha una identità”.