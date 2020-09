La moglie di Allan saluta Napoli: “Vado via portando tanti bei momenti nel cuore”

Allan ha salutato i suoi compagni del Napoli in una festa in un noto locale di Posillipo. Una serata emozionante per il brasiliano, tornato appositamente nella città partenopea per congedarsi alla grande. La moglie del centrocampista ha pubblicato in queste ore una lettera sul proprio profilo Instagram. “Non mi rendevo conto di quanto mi mancherai, finché è arrivato il giorno di salutarci… Il momento di andare via della città che è stata casa mia per 5 anni. Sono grata a Dio per tutto quello che ho vissuto qui…”.

“Vado via portando tanti bei momenti nel cuore, amicizie vere e tanti insegnamenti! Quante belle persone ho conosciuto!!! Che esperienza di vita è stata per me! Non voglio dire addio, ma un arrivederci… sicuramente ci vediamo tante altre volte“, ha riferito la donna, che seguirà il marito nella nuova avventura all’Everton, allenato dall’ex tecnico azzurro Carlo Ancelotti. Adesso il Napoli deve preoccuparsi di come sostituire Allan.