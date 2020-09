Anche Luciano Moggi è sicuro: “Ormai Arkadiusz Milik non può più giocare a Napoli”

Luciano Moggi, ex dirigente del Napoli e della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera soffermandosi anche sugli azzurri. “Pirlo? Mi sono divertito a vedere idee nuove in mezzo al campo, ora tutti faranno la differenza rispetto alla squadra di Sarri. Secondo me è presto per fare paragoni, però da come si esprime la squadra in campo penso che stia parlando molto con loro. Sicuramente Juventus e Napoli hanno giocato con Sampdoria e Parma, bisogna considerare anche gli avversari”.

“Pirlo ha messo ad esempio due centrocampisti davanti alla difesa. Dzeko-Milik si sblocca da sola, serve solo avere un po’ di pazienza. Ormai Milik non può più giocare a Napoli. La Juventus lo scorso anno viveva con le giocate dei suoi campioni, oggi ha dato la sensazione di poter vincere con il gioco”, ha aggiunto Luciano Moggi. Ormai appare evidente che Arkadiusz Milik non avrà più spazio nella squadra di Gennaro Gattuso.