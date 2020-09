CDS – “Pasticcio Roma. Rischia lo 0-3”: i giallorossi tremano per il caso di Amadou Diawara

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio al mercato ed ovviamente all’affare che ha portato Alvaro Morata dall’Atletico Madrid alla Juventus. Edin Dzeko resta alla Roma, con il Napoli che apre alla Liga e la Premier per cedere Arkadiusz Milik. “Pirlo, hai Morata”, si legge. Si blocca dunque la giostra del goal. “Vidal subito da Conte, sabato vuole giocare” è invece il titolo dedicato all’Inter, con i due ex bianconeri che si ritrovano a Milano.

“Show di Ibra, il Milan corre” è il titolo in alto. Il Milan ha battuto per 2-0 il Bologna con una doppietta del gigante svedese, sempre più trascinatore del “Diavolo”. Si tratta dell’unico giocatore ad aver realizzato più di un goal nella prima giornata di campionato, aspettando i tre recuperi del 30 settembre. Infine, “Pasticcio Roma. Rischia lo 0-3”: avendo schierato a Verona Amadou Diawara, nonostante il giocatore fosse inserito solo nella lista Under 22, dove non ha più diritto di figurare, i giallorossi rischiano grosso. Nelle prossime ore il giudice sportivo potrebbe decidere per la sconfitta a tavolino.