GAZZETTA – “Infinito Ibra”: il Milan non si pone limiti quest’anno

“Infinito Ibra” scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest’oggi. Spazio alla vittoria del Milan contro il Bologna con una doppietta del solito Zlatan Ibrahimovic. Dopo la rete in Europa League, lo svedese si è ripetuto andando a segno anche contro i rossoblù. A quasi 39 anni, il bomber lancia il Milan di Stefano Pioli. In casa Juve, invece, il centravanti sarà un altro. “Il 9 di Pirlo è Morata II”: sterzata dei bianconeri sul mercato, dall’Atletico Madrid arriva l’ex. Niente Edin Dzeko, torna lo spagnolo in prestito per 10 milioni di Euro, con diritto di riscatto fissato attorno ai 45 milioni di euro. Operazione in stile Juan Cuadrado: prestito rinnovabile per un altro anno, per altri 10 milioni.

“Carica Vidal”: blitz a sorpresa alla Pinetina, il cileno corre ad abbracciare Antonio Conte. Ieri le visite mediche e le firme sul contratto per “King Arthur”. Infine “Pasticcio su Diawara. La Roma rischia lo 0-3 a tavolino col Verona”. Si attende la decisione del giudice sportivo.

