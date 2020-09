Ufficiale: la Roma perde 3-0 a tavolino contro l’Hellas Verona per aver schierato Amadou Diawara

Adesso è ufficiale. Il giudice sportivo della Serie A ha inflitto lo 0-3 a tavolino alla Roma per aver schierato nella partita di esordio del campionato contro il Verona il centrocampista Amadou Diawara. L’ex Napoli non era incluso nella lista dei 25 giocatori della rosa comunicata alla Lega. Un punto in meno per i giallorossi, che sul campo avevano pareggiato per 0-0, lasciando Edin Dzeko in panchina.

Il tetto di giocatori registrabili in Serie A è fissato a 25 con 4 provenienti da un vivaio nazionale 4 provenienti dal vivaio del club. Le squadre, però, possono utilizzare illimitatamente anche calciatori che al 31 dicembre della stagione sportiva precedente non abbiano compiuto 22 anni. Amadou Diawara aveva già compiuto 22 anni lo scorso 31 dicembre e dunque andava registrato nella lista dei 25 per poter essere utilizzato. La Roma è pronta a presentare ricorso in base al fatto che, avendo ancora posti liberi nella lista dei 25 giocatori da registrare, non c’è stata malafede nella mancata registrazione di Amadou Diawara.

