Juventus-Napoli potrebbe giocarsi a San Valentino: piccola modifica nel calendario

Juventus-Napoli potrebbe (ri)giocarsi a San Valentino. Lo annuncia l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla infatti della possibilità di invertire i campi rispetto a quanto previsto dal calendario, che prevedeva Napoli-Juventus il prossimo 13 febbraio. Per recuperare la gara non giocata ad ottobre, come imposto dall’ultima sentenza del CONI, si potrebbe utilizzare quel turno del campionato, ma con lo slittamento di un giorno. Come spiega il quotidiano il match potrebbe giocarsi il 14 febbraio, considerando che sabato 13 il Torino gioca in casa contro il Genoa.

Insomma, non mancheranno di certo le polemiche in proposito. Per il momento, la Juventus è stata costretta ad incassare. Il Napoli, invece, ha trovato sotto l’albero di Natale quel punto giustamente conquistato sul campo e restituito a distanza di due mesi. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per fare meglio dei bianconeri quest’anno. Lo scudetto è ancora alla portata, ma l’obiettivo principale rimane il ritorno in Champions League.