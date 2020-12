Il Palermo voleva cedere Paulo Dybala al Napoli: il retroscena sul numero 10 della Juventus

Guglielmo Miccichè, ex vice-presidente del Palermo, ha rivelato un curioso retroscena di mercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, soffermandosi in particolare su una vecchia operazione sfumata. “Gattuso è stato anche nostro allenatore, una persona fantastica, lo ricordo come uno degli allenatori più per bene e gentili del mio Palermo. Emerson Palmieri? Mi sembra un giocatore eccellente, quelli che attaccano e difendono bene sono pochissimi. Se il Napoli dovesse concludere Emerson sdarebbe un grande acquisto, è un ragazzo bravissimo e gran lavoratore. E’ un professionista serio”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Dybala? Con Zamparini stavamo già per venderlo al Napoli. Ma il procuratore spinse per la Juventus e alla fine andò a Torino. Gli consiglierei di lasciare la Juve ed andare al Napoli! E’ la piazza ideale per lui, molto simile a quello di Palermo, sarebbe un colpo per lui e per la squadra azzurra”, ha aggiunto Guglielmo Miccichè.