Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli deve pensare prima alle cessioni e ai rinnovi

Il Napoli acquisterà solo se necessario nel mercato di gennaio. La Gazzetta dello Sport ha provato a riassumere i possibili movimenti in casa azzurra affidati dal presidente Aurelio De Laurentiis all’operato del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. “De Laurentiis ha chiesto a Giuntoli di cedere i giocatori in esubero (Milik, Llorente, Malcuit, Ghoulam) e di provare a rinnovare i contratti di Hysaj e Maksimovic, entrambi in scadenza”.

La Juventus, intanto, cerca una quarta punta da inserire in organico a gennaio: come riportato dalla stessa rosea, i bianconeri dovrebbero scegliere tra 5 giocatori, cioè gli azzurri Arkadiusz Milik e Fernando Llorente, Leonardo Pavoletti del Cagliari, Gianluca Scamacca del Genoa e Olivier Giroud del Chelsea. Il francese e il polacco sembrano essere quelli più complicati da prendere a gennaio, mentre ci sarebbero ottime chances per gli altri, specie per lo spagnolo. Gianluca Scamacca, infine, piace, ma il Sassuolo, proprietario del suo cartellino, chiederebbe 20 milioni di Euro per la cessione. Tramite i bianconeri il Napoli può liberarsi di qualche peso.