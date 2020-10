Juventus-Napoli, Carlo Alvino ricorda: “Andrea Agnelli avrebbe potuto decidere di rinviare la partita”

Carlo Alvino è tornato a parlare del caso di Juventus-Napoli sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Cosa penso dei tifosi della Juventus che sono andati allo Stadium, pur sapendo che il Napoli non avrebbe preso parte alla gara, e che sono stati filmati mentre esultavano mimando il risultato di 3-0 a tavolino con le mani? Quei tifosi hanno mostrato il lato peggiore dell’essere appassionati di una squadra di calcio”.

“A qualcuno interessa sempre e soltanto vincere, non importa il come. Ma lo sport non è solo questo, è ben altro. Non è unicamente la ricerca della vittoria a tutti i costi. Lo stesso presidente della Juventus Andrea Agnelli, a mio avviso, dopo aver parlato con Aurelio De Laurentiis avrebbe potuto decidere unanimemente di rinviare la partita con il Napoli. Invece non l’ha fatto e, a quel punto, la squadra bianconera, per regolamento, si è presentata allo stadio. Viviamo uno dei periodi più brutti della nostra vita. Bastava un po’ di buonsenso e dire subito che la partita veniva rinviata perché non la si poteva giocare. Ma il buonsenso non appartiene a tutti”.

