Lorenzo Minotti è sicuro: “Lorenzo Insigne può salvare la Nazionale”

L’ex difensore della Nazionale Lorenzo Minotti ha parlato a Radio Sportiva pronunciandosi anche sul Napoli. “Italia? Possiamo accettare il pareggio con l’Olanda. Non è stata continua come in altre situazioni ma la squadra vista nei primi 20′ può mettere in difficoltà avversari di qualsiasi livello. Purtroppo nel secondo tempo non siamo riusciti a mantenere quello standard ed è mancato qualcosina lì davanti: Immobile ha nelle sue corde il gol ma non riesce ancora a calarsi con serenità nella maglia azzurra. Lo stesso Belotti paga il fatto di giocare senza continuità. Caputo è una sorpresa ma non ha abbastanza esperienza”.

“Insigne può salvare la Nazionale, renderla più competitiva per i vertici del calcio internazionale. Chiesa? Voleva andare alla Juve ma è un ragazzo giovane, con dei sentimenti e a livello umano ha sofferto questo strappo con la Fiorentina. Sta pagando questo sovraccarico di responsabilità. Campionato falsato? Falsato no ma condizionato si. Per i giocatori e per i club le partite vengono vissute in modo nuovo, con preoccupazione. In questo momento la testa e le energie dei calciatori vengono disperse e condizionano le prestazioni”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Atalanta. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.