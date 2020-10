GAZZETTA – Carlo Ancelotti dimentica il Napoli: “L’Inter può spezzare l’egemonia della Juventus”

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica l’apertura a Carlo Ancelotti. Il mister dell’Everton ha detto la sua sullo scudetto e non solo. “Conte è feroce, l’Inter può spezzare l’egemonia della Juventus, come il mio Everton con il Liverpool. Il Milan ce l’ho nel cuore: che lavoro Maldini e Pioli”. L’ex tecnico azzurro non cita il Napoli. “CR7 caso di Stato”. Vincenzo Spadafora attacca Cristiano Cristiano Ronaldo: “Protocollo Covid violato”. Andrea Agnelli: “Io seguo quello della FIGC”. E sulla Juve aggiunge: “Non vedono l’ora che perdiamo”.

Spazio anche al derby di Milano. “Dove si decide la sfida? Occhio ad Hakimi-Theo e Calhanoglu-Vidal”. Intanto lo stadio sarà chiuso, ma la rosea gioca la sfida con dieci tifosi vip. “Ai fornelli, negli USA, a Ibiza”: così dieci tifosi famosi vivranno la partita più attesa di questo avvio di campionato. L’Inter, favorita sulla carta, presenta però molte più defezioni rispetto al Milan.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Atalanta. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.