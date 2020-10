CDS – C’è un errore del presidente della Corte Sportiva d’Appello: il Napoli ha qualche speranza

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con il campionato riprenderà nelle prossime ore con l’emergenza del Coronavirus ancora tutta gestire. Spazio anche al botta e risposta tra il Ministro Spadafora ed Andrea Agnelli: “Scoppia il caso sul ricorso del Napoli in appello”.

“Spero si trovi una soluzione, con il protocollo e tutto, perché non bisogna lasciare che la classifica venga scritta dal Covid”. Così si era espresso qualche giorno fa Piero Sandulli, presidente della Corte Sportiva d’Appello, davanti al quale il Napoli dovrebbe presentare il ricorso per il 3-0 a tavolino subito due giorni fa, oltre che per il punto di penalizzazione. Proprio per questa frase, il giudice sarebbe a rischio ricusazione. Questo perché agli occhi di un profano le sue parole potrebbero sembrare il preludio alla volontà di far giocare la partita a tutti i costi. Insomma, le possibilità di annullare la sconfitta non sono poi così remote…

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Atalanta. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.