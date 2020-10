Raffaele Auriemma pensa all’Atalanta: “Oggi è un altro Napoli, arrabbiato per il k.o. e la clausura”

Domani riprenderà il campionato dopo una delle soste delle Nazionali più criticate in assoluto. Non è ancora chiaro come fronteggiare il Coronavirus per rispettare il calendario, ma bisogna scendere in campo. Il Napoli, nella fattispecie, sarà impegnato al San Paolo contro l’Atalanta. Sulle colonne di Tuttosport, Raffaele Auriemma si è soffermato sul match tra azzurri e orobici.

“Oggi è un altro Napoli, arrabbiato per il k.o. ratificato dal giudice sportivo e da 9 giorni di clausura nella poco ridente Castelvolturno. In più ci sono 4 nuovi acquisti, tra calciatori arrivati ed altri ritrovati. Cioè, Lozano e Koulibaly che ora sembrano lontani parenti di quelli visti (e non visti) in campo nella scorsa stagione. Osimhen ha dato energia ed adrenalina alla fase offensiva, diventata inarrestabile con i quattro elementi in prima linea e adesso c’è anche il gigante Bakayoko che consentirà a Gattuso di adottare il 4-2-3-1 senza rimpianti”, ha scritto il giornalista.

