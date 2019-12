Juventus, Maurizio Sarri in bilico? Torna di moda l’hashtag #Sarriout per l’ex Napoli

La Juventus non ha chiuso di certo nel migliore dei modi il 2019. La sconfitta in Supercoppa italiana contro la Lazio, unica squadra in grado di battere i bianconeri anche in campionato, ha fatto sorgere un po’ di dubbi sull’operato di Maurizio Sarri. Il nuovo mister bianconero ha perso l’opportunità di vincere il suo primo trofeo in Italia. Il suo proverbiale gioco non si vede. Il vice Giovanni Martusciello ha parlato delle difficoltà del momento con i tifosi juventini del club di Ischia. “È difficile arrivare in una squadra ultravincente, dobbiamo confermare quanto di buono hanno fatto i nostri predecessori ma con una nostra idea. Non è facile avere tutto e subito e nemmeno vincere nell’immediato. Soffermandoci solo sui risultati andremo incontro a difficoltà enormi, la squadra si sta comunque mettendo a disposizione e sta imparando”.

Intanto, su Twitter è esplosa di nuovo la diffusione dell’hashtag #Sarriout, a conferma del rendimento imperfetto della Juventus di oggi. In molti rivorrebbero già Massimiliano Allegri.