Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz vuole il Real Madrid, ma Aurelio De Laurentiis impone la clausola

Uno dei giocatori più in vista sul palcoscenico del calciomercato invernale continua ad essere Fabian Ruiz del Napoli. Il centrocampista spagnolo sembra confermare sempre più la volontà di andare via e avrebbe già avviati contatti con il Real Madrid. Fabian Ruiz si sentirebbe spesso con il compagno di Nazionale Dani Ceballos informandosi sulla città e sui metodi di allenamento.

Si tratterebbe di un salto di qualità non indifferente per il giocatore. Il sogno di ogni iberico è quello di giocare nel Real Madrid. In ogni caso, il Napoli non vuole perderlo così facilmente. Aurelio De Laurentiis si sta affrettando per rinnovare il contratto di Fabian Ruiz e inserire una clausola rescissoria da 180 milioni di Euro. Si tratterebbe di una mossa utile a tutelare il club in caso di mancato accesso alla prossima edizione della Champions League. La situazione in classifica non è idilliaca per gli azzurri e bisognerà monetizzare quanto più possibile dalle cessioni illustri, se proprio necessarie.